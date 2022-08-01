شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحسم مصير إصابة أحمد عبد القادر خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبى للنادي الأهلى موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق ومدة غيابه خلال الساعات المقبلة، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وغادر أحمد عبد القادر مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة من الجولة 21 لبطولة الدوري والتي أقيمت السبت، وانتهت بالتعادل السلبي حيث خرج اللاعب من الدقائق الأولى للمباراة بسبب الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يتم تحديد مصير اللاعب بشكل نهائي من الإصابة خلال الساعات المقبلة.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة خلال الفترة الماضية للإصابات حيث يغيب عنه كل من: عمرو السولية ، محمد شريف ، طاهر محمد طاهر ، أكرم توفيق ، عمار حمدي ، صلاح محسن ، أحمد عبد القادر ، بيرسي تاو ،أحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم، الاثنين، استعداداته لمباراة فاركو المقرر لها مساء بعد غد، الأربعاء، في الدوري الممتاز والتى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج بالدوري بعد التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.