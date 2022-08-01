شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز اليوم، الاثنين، بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الإسماعيلى مع مصر المقاصة والبنك الاهلى مع الجونة وأخيراً مباراة نارية بين الزمالك وبيراميدز.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والاسماعيلى.





ترتيب الدوري المصريالزمالك - 63 نقطة

بيراميدز - 59 نقطة

الأهلي - 55 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

طلائع الجيش - 44 نقطة