شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 14.43 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 18.03 مليون يورو.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.