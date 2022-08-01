شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: المنافسة على الدورى مستمرة للمباراة الأخيرة وصعب تحديد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن المنافسة فى مسابقة الدوري الممتاز صعبة جداً وشرسة، ونظرًا لدخول بيراميدز المنافسة مع الأهلي والزمالك، فالمنافسة تستمر حتى آخر أسبوع فى الدوري، ولا يمكن تحديد من البطل.

وأضاف القباني، فى تصريحات إذاعية، أن الزمالك أقرب لحصد لقب الدورى، ويسير بخطى ثابتة بالإضافة إلى تحقيقه نتائج جيدة وانتصارات متتالية.

وأشار إلى أن الزمالك مختلف تماماً مع فيريرا، حيث أشرك لاعبين ناشئين ووظفهم داخل الفريق ومنحهم الفرصة، كما أشرك لاعبى الصف الثانى وأدوا بشكل جيد مع الفريق، ومنح الثقة للاعبين للعب بحرية داخل الملعب والثقة تجعل اللاعب يقدم مستوى من 50% إلى 90%.

وتابع، "مواجهة الزمالك أمام بيراميذر صعبة للغاية وأصعب من مواجهة الأهلي وهذا ليس تقليلًا من الأهلي فهو نادٍ كبير ولكن ذلك نظرًا لحالة الفريق الأحمر في الوقت الحالي، وبيراميدز في حالة جيدة واللاعبون مهتمون بشكل كبير ويمتلك فريقين وليس فريقا واحدا، وبالتالي يمتلك حلولا عديدة ومتوقع إرهاقه للزمالك بشكل كبير".