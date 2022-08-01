شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز مساء اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المواجهة من المباريات الحاسمة لصراع الدورى، نظرًا لمنافسة الفريقين على اللقب.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوريويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدزانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.





غيابات الزمالك أمام بيراميدزويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدزوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.