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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض الزمالك مباراة نارية أمام نظيره بيراميدز في قمة الجولة 28 من الدوري المصري، والتي ستكون حاسمة بشكل كبير لمسار لقب الموسم الحالي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، فيما يأتي خلفة بيراميدز بـ59 نقطة.

كل ما تريد معرفته حول مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري



ويدخل الزمالك المواجهة باحثا عن الفوز وتوسيع الفارق مع أقرب منافسية، فيما يأمل بيراميدز في تحقيق الفوز وتقليص الفارق معه من أجل التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - محمود الونش - حمزة المثلوثي

خط الوسط: سيد نيمار - إمام عاشور - روقا

خط الهجوم: شيكابالا - زياد الجزيري - أحمد سيد زيزو

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حسين السيد - علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر

خط الوسط: إيريك تراوري - نبيل دونجا - وليد الكرتي

خط الهجوم: رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - عبدالله السعيد

يستضيف الزمالك نظيره بيراميدز مساء الإثنين 1 أغسطس/ آب 2022 في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

وتنطلق المواجهة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.



تبث منافسات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية بشكل حصري.

من المقرر أن تخصص شبكة قنوات أون تايم سبورت المعلق المخضرم مدحت شلبي للتعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناتها الصوتية الأولى، فيما يعلق عليها حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية.

يترقب محبو وعشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة الشرسة التي ستجمع بين الزمالك وبيراميدز في الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر الجميع مشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، اللذين دائمًا ما يظهروا بمستوى جيد.



ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 59 نقطة.

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس 1".

تم الإعلان عن معلقي المباراة المرتقبة، وسيكون المعلق مدحت شلبي علي القناة الصوتية الأولى، أما القناة الصوتية الثانية ستكون بصوت حاتم بطيشة.

واجه الزمالك فريق بيراميدز بالمسمى الجديد 9 مرات من قبل، 7 في بطولة الدوري الممتاز، ومرة وحيدة في بطولة الكأس، بالإضافة إلى مباراة ودية جمعت بين الفريقين.

وفاز الفارس الأبيض في 4 مباريات، أما بيراميدز استطاع الانتصار في مباراة رسمية واحدة، وفاز في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، فيما تعادلا في 3 مناسبات.

والمباراة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين في كأس مصر 2019 كانت المباراة النهائية وانتهت بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-0.

كشف سهيل العريفي مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، عن عدد جماهير الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري بين الفريقين، المقرر لها خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وتقرر إقامة المباراة في 28 أكتوبر المقبل، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وقال سهيل العريفي في تصريحات إعلامية مصرية إن سبب اختيار ملعب هزاع بن زايد لاستضافة المباراة، هو إقامة النسخة الأخيرة من المسابقة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وكان الزمالك حسم نسخة السوبر المصري عام 2020 في دولة الإمارات، بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وعن عدد الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك رد بقوله "الحضور سيكون بالسعة الكاملة للملعب، الذي يحتضن 25 ألف متفرج، وسيكون مناصفة بين الطرفين".

وزاد بقوله "سيتم طرح التذاكر خلال الفترة المقبلة، وسعرها سيكون في متناول الجميع".