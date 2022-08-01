شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يستعين بالزمالك لتحديد نقاط قوة فيوتشر قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، بأشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات السابقة لفريق فيوتشر، وأهمها مواجهة فيوتشر والزمالك بالجولة الماضية، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف، وذلك للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى فيوتشر قبل اللقاء المرتقب غدا الثلاثاء.

ويدخل فريق المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم، استعداداً للقاء المقبل أمام فيوتشر، والذى يجمع الفريقين غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وفضل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون، عدم منح اللاعبين أى راحة نظراً لضيق الوقت، بعد التعادل السلبى مع الأهلي فى الجولة 21 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وذلك استعداداً للقاء المرتقب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 27 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 28.

ويدخل المقاولون العرب كل مباراة رافعاً شعار لا بديل عن الثلاث نقاط بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.

ويتبقى للمقاولون 7 مواجهات قوية قبل نهاية الدور الثاني والموسم الجاري، ومن المقرر أن يواجه فيوتشر غداً، ثم يصطدم ببيراميدز السبت، ثم يلتقي الجونة، والمقاصة وفاركو، والاتحاد السكندري، ويختتم المقاولون لعرب مبارياته في الدوري العام بمواجهة قوية أمام النادي المصري.