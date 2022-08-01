شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 17 مباراة جمعت الإسماعيلى والمقاصة قبل مواجهة الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فريق مصر المقاصة فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك علي ملعبه بالإسماعيلية، وتحمل هذه المباراة رقم 18 بين الفريقين منذ صعود المقاصة لمسابقة الدوري موسم 2009 / 2010، والتي جاءت على النحو التالى..

لعب الفريقان 17 مباراة، فاز الدراويش 6 تعادلا 5 خسر 6، له 26 هدفًا عليه 27 هدفًا وحقق كلين شيت فى 5 مباريات

النتائج على ملعب الإسماعيلى: فاز 4 تعادل 2 خسر 2 له 12 هدفًا عليه 11 هدفًا كلين شيت مباراتين

النتائج على ملعب مصر المقاصة : فاز 2 تعادل 3 خسر 4 له 14 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

أهداف الإسماعيلى عن طريق 22 لاعبًا هم .. إيمانويل بناهيني وشكري نجيب وبنسيون شيلونجو وعبد الرحمن مجدي هدفين لكلا منهم وأحمد صديق وجون آنطوي ومحمود عبد العزيز وعمر الوحش وكينيث أيكي ومروان محسن وشوقى السعيد ودييجو كالديرون وعماد حمدي ومحمود متولي وكريم بامبو ومحمد فتحي وإسلام عبد النعيم وحسني عبد ربه وريتشارد بافور ومحمد الشامي ومحمد هاشم وأحمد مدبولي هدفًا لكل منهم.