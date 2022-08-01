شكرا لقرائتكم خبر عن طارق خليل نجم الأهلى السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"57" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل طارق خليل، الشقيق الأصغر لنجم الكرة المصرية ونادى الزمالك على خليل، ببنى سويف، اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ "57"، فهو من مواليد الأول من أغسطس لعام 1965 وانضم لناشئى الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول بعد أزمة نجوم الأهلى الكبار، وقرار إدارة النادى بإيقافهم وإكمال مسابقة كأس مصر بفريق مكون من لاعبى تحت "21،19" سنة، شارك لأول مرة أمام الزمالك فى ربع نهائى البطولة، سجل هدف التأهل فى الوقت الإضافى، ثم هدف البطولة فى الإسماعيلى فى النهائى.

طارق خليل استمر مع الأهلى حتى موسم 1991-1992، وانتقل بعدها للمقاولون العرب والمصرى.

وخلال ثمانى سنوات بقميص الأهلى، حقق خلالها 3 دوري، و4 كأس مصر، وكأس الاتحاد المصري، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، وبطولة أفريقيا أبطال الدورى، وكأس الأفرواسيوى، وسجل بقميص الأهلى 25 هدفا فى أكثر فى 142 مباراة.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).\

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.