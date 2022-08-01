شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه السعودية وديًا اليوم استعدادًا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، تحت القيادة الفنية لمدربهم محمد وهبة، نظيره السعودي مساء اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب للناشئين، والتي يستضيفها الاتحاد الجزائرى لكرة القدم خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الناشئين مباراة ودية أخرى مع نظيره السعودي يوم 4 أغسطس.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات، وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من، محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا ، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

وأسفرت قرعة كأس العرب للناشئين 2022، التي أقيمت بالسعودية أمس، عن وقوع مصر في المجموعة الرابعة بالبطولة، والتي تضم منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، تُقسم على 4 مستويات على النحو التالي:

المستوى الأول: الجزائر – المغرب – مصر – تونس

المستوى الثاني: السعودية – الإمارات – العراق – عمان

المستوى الثالث: لبنان – فلسطين – موريتانيا – ليبيا

المستوى الرابع: جزر القمر – السودان – اليمن – سوريا.