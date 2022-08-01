شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف عبد الرحيم جادو يعتذر عن خوض انتخابات مجلس إدارة النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عاطف عبد الرحيم عبد الرؤوف جادو، المرشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصرى على منصب أمين الصندوق، باعتذار لإدارة النادي المصرى عن عدم خوض الانتخابات المقرر إجراؤها فى التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا لاعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، وتبين تقدم 23 مرشحًا للانتخابات على كافة المناصب، وذلك طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري، والتي تؤكد على ضرورة اجتماع مجلس إدارة النادي المصري خلال أسبوع من غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة وذلك للتحقق من توفر شروط الترشيح اللازمة للمرشحين وإعداد قائمة مرتبة أبجديًا وتقديمها للجنة الأوليمبية مع تقديم الملاحظات على المرشحين.

وعقب غلق باب الترشيح، تقدم كل من، وائل رمضان السيد بدوي، و ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، بطلب لسحب أوراق الترشيح وعدم خوض الانتخابات.

وتلقى مسؤولو النادي المصري إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بتغريم النادي البورسعيدي 500 ألف دولار؛ بسبب فسخ التعاقد مع اللاعب التونسي رامي البدوي، ووفقا لخطاب الاتحاد الدولى، القرار يأتى بسبب توقيع اللاعب مع النادي، ثم فوجئ بعدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات، ما أدى إلى عدم انضمامه لأي فريق وضاع عليه الموسم.