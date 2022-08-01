شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لقاءات ساخنة بمنافسات الجولة 28 للدورى.. أبرزها الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز اليوم، الاثنين، بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الإسماعيلى مع مصر المقاصة، والبنك الاهلى مع الجونة، وأخيراً مباراة نارية بين الزمالك وبيراميدز.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والاسماعيلى.



مواعيد مباريات الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز الاثنين مواعيد مباريات الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز الاثنين

الإسماعيلى & مصر المقاصة ..6.30 مساءً على استاد الإسماعيلية

البنك الأهلى & الجونة..6.30 مساءً على استاد بتروسبورت

الزمالك & بيراميدز..9 مساءً على استاد القاهرة الدولى

الثلاثاء

المقاولون العرب & فيوتشر.. 6.30 مساءً على استاد المقاولون العرب

الأربعاء

الأهلى & فاركو..9 مساءً على استاد الأهلى والسلام





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.