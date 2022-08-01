شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة "الموهوب" يحتفل بعيد ميلاده الـ "29" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل صالح جمعة، لاعب سيراميكا الحالي والأهلى السابق اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"29" فهو من مواليد الأول من أغسطس 1993، بدأت موهبته المتميزة في البزوغ وهو في صفوف مركز شباب عرب الحصن، لم تمر سوى سنوت قليلة حتى لفت تألقه الشديد أنظار نادي إنبي ليقرر شراءه، وسرعان ما صعده للفريق الأول ليصبح أحد أهم عناصره الأساسية.

النادي البترولي كان بوابة صالح جمعة للانضمام إلى صفوف منتخبات الشباب والأولمبي والأول، لتمكنه مهارته من الاحتراف مبكرا بقميص ناسيونال ماديرا البرتغالي الذى ضمه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع أولوية الشراء، لتخفق تلك التجربة سريعا دون أن يحقق النتائج المتوقعة من موهبته.

انتقل صالح جمعة للأهلى فى عام 2015 قادمًا من نادى إنبي، فى صفقة أحدثت ضجة كبيرة آنذاك، بسبب الصراع الكبير الذى خاضه مسؤولو الأحمر مع نظرائهم فى الزمالك فى ذلك التوقيت.

ورغم موهبته الكبيرة لم يصل اللاعب حتى لثلث التوقعات والآمال التى بنتها عليه جماهير الاهلى خاصة وأنه صاحب مواهب لا يختلف عليها أحد لكن أزماته ومشاكساته تسببت فى تعطيل موهبته.

قضى لاعب الوسط 5 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأحمر حتى رحل قبل بداية الموسم الماضى متوجهاً لسيراميكا، لكنه خرج خلال فترة وجوده بالقلعة الحمراء للإعارة لمدة سنة ونصف السنة إلى فريق الفيصلى السعودى فى يناير 2018، لكنه عاد للأهلى مرة أخرى فى سبتمبر من نفس عام رحيله، بعد فسخ عقده مع الفريق.

ويمتلك صالح جمعة 11 بطولة بقميص الأهلى، منها 5 دوري ممتاز وبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى السوبر المصري فى 4 مناسبات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.

وأُصيب صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا بقطع في وتر أكيليس، بعدما سقط دون تدخل من احد خلال ودية سيراميكا أمام طلائع الجيش والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف وخضع اللاعب للجراحة وعاد للمستطيل الأخضر ليشارك مع ناديه بصورة طبيعية.