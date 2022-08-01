شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. يحيى الدرع سفير جديد لكرة اليد المصرية فى الملاعب الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح يحيى الدرع، نجم منتخب مصر لكرة اليد، فى مواصلة تحقيق نجاحاته فى عالم اللعبة ولكن هذه المرة عبر بوابة الاحتراف فى صفوف فيزبريم المجرى، الحاصل مؤخراً على المركز الرابع فى دورى أبطال أوروبا.

يحيى الدرع يمتلك كل مقومات النجاح فى الاحتراف الأوروبى، خاصة أنه لاعب صاحب خبرات قوية فى ظل لعبه لصفوف الفراعنة صاعدا من الشباب بواقع إمكانياته.

ويمتلك يحيى الدرع طموحاً يحمل المزيد من تحقيق الإنجازات فى كرة اليد، خاصة بعدما اكتسب خبرات كبيرة على صعيد المنتخب الذى انضم لصفوفه فى سن صغيرة بسبب إمكانياته المميزة.

ونجح يحيى الدرع نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك أن يصبح بطل المواقف الصعبة فى القلعة البيضاء فى ظل حصد الألقاب المحلية والأفريقية لصالح الأبيض.

منذ ظهوره مع نادى هليوبوليس حصل على العديد من البطولات حتى تألق مع الأهلى فى فترات الاستعارات قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية وينجح الزمالك فى ضمه ليصول ويجول مع القلعة البيضاء التى نجحت فى التجديد له قبل إنطلاق الموسم الجديد.

كما أن الدرع أحد الركائز الأساسية فى صفوف الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأسبانى جارسيا والجماهير المصرية تعود عليه الكثير، خاصة أنه لاعب من أصحاب المهارات و عنصر المراوغة ويعرف جيدا طريق التهديف.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب يحيى الدرع للصور التالية: