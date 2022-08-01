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جدول مباريات اليوم.. قمة الزمالك وبيراميدز الأبرز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تقام مباريات عدة اليوم الإثنين، لعل أبرزها مباراة قمة بين الزمالك، متصدر المسابقة، وبيراميدز، صاحب المركز الثاني.

ويستضيف الزمالك نظيره بيراميدز على ستاد القاهرة عند الساعة 09:00 مساءً في قمة الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، وهي مباراة ستحدد بنسبة كبيرة شكل المنافسة على اللقب في الأسابيع الأخيرة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، ويليه بيراميدز في المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

ويشهد الدوري المصري إقامة مباراتين أخرتين قبل انطلاق قمة الزمالك وبيراميدز.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

- الساعة 06:30 مساءً.. الإسماعيلي ومصر للمقاصة، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"

- الساعة 06:30 مساءً.. البنك الأهلي والجونة، عبر قناة "أون تايم سبورتس 3"

- الساعة 09:00.. الزمالك وبيراميدز، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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