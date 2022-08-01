الامارات | جوارديولا: لا يوجد سبب للتشكيك في سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: لا يوجد سبب للتشكيك في سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الهزيمة 3-1 من ليفربول في مباراع درع المجتمع يوم السبت لم تهز ثقته قبل بدء الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين "لا يوجد سبب لعدم التحلي بالثقة، ما حققه هذا الفريق، ليس فقط في الدوري الممتاز بل في الكؤوس المحلية أيضا وفي أوروبا يتحدث عن نفسه".

وأضاف "لا أعرف ما سيحدث هذا الموسم لكنني أعرف اللاعبين جيدا ولا أشكك في قدراتهم أبدا".

وتابع "قبل أيام لعبنا ضد بايرن ميونيخ وظهرنا بأداء جيد جدا وأمام ليفربول أيضا ولا أشعر بأننا على مسافة بعيدة".

ويستهل سيتي حملته نحو تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بزيارة وست هام يونايتد يوم السابع من أغسطس آب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news