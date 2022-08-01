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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدر المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي "الترند" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالسعودية، حيث ظهرت مطالبات كثيرة بإقالته.

لماذا تصدر المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي مواقع التواصل؟

الشوالي كان معلقا على مباراة الدرع الخيرية، يوم السبت الماضي، بين مانشستر سيتي وليفربول، وذلك عبر شبكة "بي إن سبورتس"، لتبدأ حملة انتقادات واسعة ضده.



الحملة وصلت إلى تصدر "وسم" إقالة عصام الشوالي ترند "تويتر" في السعودية، وذلك بسبب تعليقاته التي وصفت بالمتحيزة ضد مانشستر سيتي.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، فإن الجماهير عبرت عن استيائها من طريقة تعليق الشوالي على مباريات مانشستر سيتي وأن ما حدث في موقعة ليفربول لم يكن لأول مرة.



ورأى البعض أن المعلق التونسي يتعمد التقليل من الفريق السماوي، رغم حقيقة أنه الفريق الأفضل بإنجلترا على مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ وصول المدرب الإسباني بيب جوارديولا في 2016، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي في 4 مرات من أصل 6.

ماجد المرشدي نجم الهلال السعودي السابق انتقد الشوالي، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية: "من الشوالي لكي تقيم ناديًا بحجم مانشستر سيتي، أنت بياع كلام فقط لا أكثر ولا أقل للمستمع والمشاهد، المباراة لا تفرق معي ولم أعط أي أهمية لها".

وأضاف: "المباراة كانت على الدرع خيرية، وأزعجتنا يا عصام الشوالي بشخصنتك للأمور مع مانشستر سيتي، وليست هذه المباراة فقط، بل أتابعه ودائمًا ما يقوم بالتقليل من السيتي".

المثير أن الحملة لا تزال مستمرة على موقع "تويتر"، رغم أن المباراة انتهت مساء السبت الماضي

واصل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي تألقه ضد مانشستر سيتي خلال مباراة الدرع الخيرية يوم السبت بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني بعدما صنع الأول، ليقوده للفوز على مانشستر سيتي في الدرع الخيرية 3-1.



وبات المان سيتي أكثر فريق استقبل أهداف شارك فيها صلاح على مدار مسيرته الاحترافية، وذلك بواقع 13 هدفا، مقسمة بين 8 أهداف سجلها بنفسه و5 تمريرات حاسمة.

ويتشارك السيتي هذا الرقم مع كريستال بالاس، الذي هز صلاح شباكه 7 مرات وصنع 6 أهداف أمامه بإجمالي 13 مشاركة تهديفية.



وفي المراكز من الثالث للخامس في قائمة ضحايا صلاح، تأتي فرق واتفورد وأرسنال ووست هام يونايتد، إذ أسهم صلاح أمام كل فريق منهم في 12 هدفا، مسجلا بنفسه 9 أهداف في مرمى واتفورد وصنع 3، وأحرز 8 وصنع 4 ضد أرسنال، أما وست هام فتلقى 9 أهداف من المهاجم المصري و3 تمريرات حاسمة.

مانشستر يونايتد وبرايتون تلقوا 11 هدفا بمشاركة اللاعب المصري، الذي سجل 9 أهداف في شباك الشياطين الحمر وصنع هدفين، منها 7 إسهامات الموسم الماضي بتسجيله 5 أهداف وصناعة هدفين.

أما برايتون، فتلقى من صلاح 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وفي المركزين الثامن والتاسع يأتي ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير بـ10 و9 إسهامات على الترتيب.

يذكر أن ساوثهامبتون تلقى 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة من صلاح، أما السبيرز فاستقبلوا من لاعب روما السابق 8 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.

بدا النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي غاضبا من زميله الجزائري رياض محرز، خلال مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية أمام ليفربول.

المُهاجم النرويجي كان وبإجماع معظم وسائل الإعلام البريطانية والجماهير أسوأ لاعبي فريقه، خلال الخسارة التي تعرضوا لها على "الريدز" بنتيجة 1-3.

وكتب موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية عن نجم بروسيا دورتموند السابق، بالإشارة إلى أنه "كان غاضبا وبشدة من رياض محرز، بسبب عدم تمرير الأخير الكرة له، في هجمة خطيرة، مع بداية الشوط الثاني من المُباراة".

ذات المصدر أوضح أن هالاند لم يجد معالمه تماما سواء مع رياض محرز أو البلجيكي كيفين دي بروين، باعتبار أن الثلاثي لم يلعب سويا لوقت كبير خلال فترة التحضيرات الصيفية.

من جهته رفض الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانسيتي، تضخيم قضية هالاند والأوقات الصعبة التي عاشها أمام ليفربول مُكتفيا بقوله: "لست قلقا تماما، هو لاعب جيد وسيُساعدنا كثيرا".

وختم مشددا: "لقد تواجد في منطقة جزاء الخصم وخلق فُرصتين أو 3 ولكنه لم يُسجل، في المرة المقبلة النتيجة ستكون مغايرة لا محالة لأنه يعلم ما الذي يجب عليه فعله هذه المرة".