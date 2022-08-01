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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجة الأنظار مساء الإثنين نحو استاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز.



الزمالك يدخل المواجهة باحثا عن الفوز وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، من أجل الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

في المقابل، يأمل بيراميدز لتحقيق فوزه الثاني تاريخيا على الزمالك بعد موسم 2019، وتقليص الفارق معه من أجل التتويج الأول بلقب الدوري المصري.



ويستضيف الزمالك، نظيره بيراميدز مساء يوم الإثنين في الجولة الثامنة والعشرون من الدوري المصري.

وتنطلق المواجهة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

تتواجد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وتمتلك المجموعة 3 قنوات رياضية تردداتها كالتالي..

تردد قناة أون تايم سبورت 1 "H3"

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2 "H3"

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 3 "H3"

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي "H3"

التردد الأرضي "التماثلي": UHF9

التردد الأرضي "الرقمي: UHF32

ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 63 نقطة

بيراميدز - 59 نقطة

الأهلي - 55 نقطة

طلائع الجيش - 44 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة



وتقام اليوم الإثنين 1 أغسطس/ آب 2022 عدة مباريات مهمة على صعيد البطولات العربية.

وفي الدوري المصري، لا صوت يعلوا فوق صوت اللقاء المنتظر بين الزمالك وبيراميدز، ضمن الجولة رقم 28 من المسابقة.



لقاء الزمالك وبيراميدز هذه المباراة قد تحدد بشكل كبير هوية بطل النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري.

وضمن نفس الجولة، يحل الجونة ضيفًا على البنك الأهلي، فيما يستضيف الإسماعيلي نظيره مصر المقاصة.



الدوري القطري في الموسم الجديد 2022-2023، سينطلق اليوم الإثنين، وذلك بشكل مبكر بسبب استضافة "الدوحة" لنهائيات كأس العالم 2022 بشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري القطري بمواجهة بين السد ونادي المرخية، ثم يواجه الأهلي نظيره أم صلال.



يترقب محبو وعشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة الشرسة التي ستجمع بين الزمالك وبيراميدز في الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر الجميع مشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، اللذين دائمًا ما يظهروا بمستوى جيد.



ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 59 نقطة.

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس 1".

وتم الإعلان عن معلقي المباراة المرتقبة، وسيكون المعلق مدحت شلبي علي القناة الصوتية الأولى، أما القناة الصوتية الثانية ستكون بصوت حاتم بطيشة.



واجه الزمالك فريق بيراميدز بالمسمى الجديد 9 مرات من قبل، 7 في بطولة الدوري الممتاز، ومرة وحيدة في بطولة الكأس، بالإضافة إلى مباراة ودية جمعت بين الفريقين.

وفاز الفارس الأبيض في 4 مباريات، أما بيراميدز استطاع الانتصار في مباراة رسمية واحدة، وفاز في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، فيما تعادلا في 3 مناسبات.

والمباراة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين في كأس مصر 2019 كانت المباراة النهائية وانتهت بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-0.