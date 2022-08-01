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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا رسميا كشف فيه عن روزنامة مواعيد دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

ما هي مواعيد دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

وكان من المتعارف عليه طوال السنوات الماضية أن دوري أبطال آسيا ينطلق في أوائل العام وينتهي في آخره.



ولكن مع موسم 2023-2024 من المسابقة، فإنها ستقام بنفس مواعيد البطولات الأوروبية للأندية.

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 بخوض الدور التمهيدي يوم 8 أغسطس/ آب 2023 وإقامة النهائي في 18 مايو/ آيار 2024.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة عدد مقاعد القارة في كأس العالم 2026 من 4.5 إلى 8.5.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، صباح الإثنين، إنه قرر تعديل نظام التصفيات المؤهلة للبطولة، بعد قرار منح القارة الآسيوية 8 مقاعد مباشرة في كأس العالم 2026، بجانب فرصة للتنافس على مقعد إضافي في تصفيات عبر القارات.



وجاءت زيادة عدد المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم 2026 بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد منتخبات البطولة نفسها إلى 48 منتخبا.

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2022.

وأسفرت قرعة منطقة غرب آسيا عن وقوع العربي الكويتي في مواجهة ضيفه السيب العماني، والرفاع الشرقي البحريني ضد مواطنه الرفاع، وستقام المباراتين يومي 5 و6 سبتمبر/أيلول تواليا.



الفائزان من المباراتين يلتقيان في نهائي منطقة غرب آسيا على ملعب الفائز من لقاء العربي والسيب يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

على الجانب الآخر، وفي طريق منطقة وسط آسيا، يلتقي إيسترن لونج ليونز من هونج كونج، مع الفائز من نهائي منطقة وسط آسيا، بينما سيلعب موهون باجان الهندي مع بطل "آسيان".

المباراتان تقامان يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، بينما يلعب نهائي المناطق يوم 5 أكتوبر 2022.

موعد نهائي كأس الاتحاد الآسيوي هو يوم 22 أكتوبر على أرض الفريق الفائز في نهائي المناطق.

قبلها ستستكمل مباريات قبل نهائي منطقة آسيان، حيث يلعب ماكاسار الإندونيسي مع قدح دار الأمان الماليزي في 9 أغسطس/أب، وفيتل الفيتنامي مع كوالالمبور الماليزي يوم 10 أغسطس، بينما يقام نهائي آسيان يوم 24 من نفس الشهر على ملعب الفائز من اللقاء الأخير.

أما فريق خوجاند الطاجيكي، فيستضيف نهائي منطقة وسط آسيا حيث سيواجه يوم 17 من الشهر المقبل نظيره سوجديانا الأوزبكي.

يذكر أن إيسترن لونج ليونز وموهون باجان تأهلا مباشرة إلى قبل نهائي المناطق، بعد أن توجا بطلين لمنطقتي شرق وجنوب آسيا على التوالي.

يذكر بأن الـ12 فريقا المتبقين في البطولة لم يسبق لأحدهم التتويج باللقب من قبل، بما يعني أن هناك بطل جديد سيدخل قائمة المتوجين بكأس الاتحاد الآسيوي هذا العام.



علق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الأنباء التي ترددت مؤخرا، عن نيته في ترشيح الهلال السعودي للمشاركة في النسخة القادمة لكأس العالم للأندية.

وأفادت تقارير سعودية في وقت سابق بأن هناك إمكانية لمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2022، ممثلًا عن قارة آسيا؛ بسبب عدم إمكانية تحديد بطل دوري الأبطال الجديد قبل فبراير/ شباط 2023.



وتأهل إلى مونديال الأندية حتى الآن، كل من الوداد المغربي المتوج بدوري أبطال إفريقيا، وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، بينما لم يتم حسم هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا ومنطقة أوقيانوسيا.

وتواجه بطولة كأس العالم للأندية مشكلة كبيرة أيضا، حيث لم يستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على البلد المستضيف للنسخة المقبلة حتى الآن، بالإضافة إلى عدم تحديد موعد إقامتها.



وعلق نظال بحران المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي، على التقارير التي تحدثت عن مشاركة الهلال في مونديال الأندية، وذلك في تصريحات عبر موقع "الميدان" السعودي، قائلا: "نحن لا نعلق على فرضيات".

وواصل بحران: "حتى الآن، لا يوجد أي شيء يتعلق بالمونديال، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن بترشيح الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي: "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية".

وأتم "عندما يصل إلى الاتحاد الآسيوي الموعد الرسمي للبطولة العالمية؛ وقتها فقط سيتم مناقشة ممثل القارة في هذا الحدث".

يذكر أن الهلال السعودي توج باللقب الأخير لدوري أبطال آسيا "2021"، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بهدفين دون رد، في المباراة النهائيةـ التي أقيمت في الرياض.