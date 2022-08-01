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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حطم الحضور الجماهيري للمباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم للسيدات بين إنجلترا وألمانيا الأحد على ملعب ويمبلي في لندن الرقم القياسي في عدد الجماهير في المسابقة القارية للرجال.

كيف حطم نهائي كأس أوروبا للسيدات الرقم القياسي لدى الرجال؟

وبلغ الرقم لحضور النهائي أمس 87192 متفرجا، فيما كان الرقم السابق وهو 79115 متفرجا مسجلا في المباراة النهائية لنسخة الرجال عام 1964 في إسبانيا عندما توج صاحب الأرض باللقب على حساب الاتحاد السوفياتي (2-1).

وتوجت إنجلترا باللقب للمرة الأولى في تاريخها بفوزها 2-1 بعد التمديد. وسجلت إيلا تون (62) وكلوي كيلي (110) هدفي إنكلترا، ولينا ماغول (79) هدف ألمانيا المتوجة باللقب ثماني مرات.



وكانت المباراة الافتتاحية بين إنجلترا والنمسا (1-0) في "أولد ترافورد" والتي شهدت حضور 68871 متفرجا حطمت الرقم القياسي في عدد الجماهير في مباراة في كأس أوروبا للسيدات (41 ألفا)، في حين كان الرقم القياسي لعدد الجماهير في مباراة لمنتخب إنجلترا هو 77768 متفرجا وكان في ويمبلي أيضا وضد ألمانيا بالذات في مباراة ودية عام 2019 خسرتها الإنجليزيات 1-2.

وحطم الرقم القياسي المطلق في عدد الجماهير في مباراة كرة قدم للسيدات مرتين في الربيع الماضي من قبل برشلونة الإسباني على ملعبه كامب نو، الملعب الوحيد في أوروبا الذي يتسع لعدد من الجماهير أكثر من ويمبلي.

في 23 أبريل الماضي، حضر 91648 متفرجا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وفولفسبورغ الألماني، حيث بلغ سعر التذاكر 2.5 يورو للمشتركين في النادي وبين 9 إلى 15 يورو للآخرين.

بالنسبة لنهائي كأس أوروبا، تم طرح تذاكر بين 15 و99 يورو.

وبلغ إجمالي الحضور في النسخة الحالية لكأس أوروبا 574.875 متفرجا، محطما أفضل رقم للمسابقة القارية للسيدات والذي تم تحقيقه قبل 5 سنوات في هولندا مع 247041 متفرجا.

توج باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على نانت بطل الكأس برباعية دون رد، في مباراة جمعتهما الأحد في تل أبيب.

وسجل أهداف فريق العاصمة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، والبرازيلي نيمار في الدقيقتين 45 و82 (من ركلة جزاء)، والإسباني سيرخيو راموس (الدقيقة 57).

وتعتبر هذه المرة الـ11 التي يتوج فيها باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي وهو رقم قياسي.

وتعد مباراة كأس السوبر، مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم في فرنسا، وتجمع عادة بين بطل الدوري وبطل الكأس.

ورفضت لاعبات المنتخب الكرواتي لكرة اليد "ناشئات 2004" مصافحة لاعبات منتخب مصر، بعد مباراتهما في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة العالم.

وحسمت المصريات اللقاء لمصلحتهن بنتيجة 33-31.

وبعد نهاية المباراة، بادرت لاعبات "الفراعنة" بتوجيه التحية للاعبات منتخب كرواتيا، اللاتي رفضن المصافحة وغادرن أرضية الملعب سريعا، في مشهد مؤسف وغير أخلاقي لا ينم عن الروح الرياضية.



ولم تتوقف لاعبات منتخب مصر عن تلك الحادثة كثيرا، واستكملن الاحتفال بالفوز على كرواتيا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري لكرة اليد للناشئات، توج بلقب بطولة إفريقيا في نسختها الـ17، والتي أقيمت في غينيا في الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس 2022.

وأضحى منتخب إنجلترا أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات المتوجة بكأس أوروبا لكرة القدم للسيدات، عقب تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه 2 -1 على منتخب ألمانيا الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل الإيجابي 1-1 بين ألمانيا وصاحبة الأرض والجمهور إنجلترا، ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين، ونجح المنتخب الإنجليزي في خطف هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 111.

وحطم الحضور الجماهيري للمباراة النهائية التي استضافها ملعب "ويمبلي" في لندن، الرقم القياسي في عدد الجماهير في المسابقة القارية سواء لدى الرجال أو السيدات، بحضور 87192 متفرجا.

وكان الرقم السابق وهو 79115 متفرجا مسجلا في المباراة النهائية لنسخة الرجال عام 1964 في إسبانيا عندما توج صاحب الأرض باللقب على حساب الاتحاد السوفياتي (2-1).