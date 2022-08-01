شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز المصابين والتغلب على النقص العددى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي بالأهلي الزمن لتجهيز اللاعبين المصابين فى صفوف الفريق، بعدما اشتكى الجهاز الفني من كثرة الإصابات التى ضربت الفريق بسبب ضغط المباريات وخوض مباراة كل 72 ساعة، فى ظل افتقاد جهود عدد كبير من اللاعبين لظروف الإصابات الطويلة الأجل وكذلك قصيرة الأجل.

ويحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف أكثر من لاعب مصاب من دخول قائمة مباراة فاركو غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري، مثل صلاح محسن وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم، بخلاف باقى اللاعبين الذين يغيبون لفترة طويلة مثل حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وأكرم توفيق وعمار حمدي.

ويعاني الأهلي من نقص عددى حاد فى أكثر من مركز بسبب كثرة الإصابات، مثل مركز الجناح ورأس الحربة والوسط والجبهة اليمنى، وهو ما دفع الجهاز الفني للاستعانة بعدد من اللاعبين الاحتياطيين مثل محمود متولي ولويس ميكيسوني ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.