شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المواجهة من المباريات الحاسمة لصراع الدورى، نظرًا لمنافسة الفريقين علي اللقب، ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات عالية بعدما تخطى الفارس الأبيض عقبة مباراة فيوتشر، التى أقيمت مساء الخميس الماضى باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش، كما يأمل بيراميدز في استغلال سلسلة انتصاراته والتي كان أخرها الفوز علي البنك الأهلي بعدف دون رد سجله رمضان صبحي.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.