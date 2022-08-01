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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرض صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب نفسه بقوة في منافسات كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، التي تقام في السعودية.

سجل حسام باشا هدف فوز الفراعنة على المغرب (2-1)، ليصعد بمنتخب بلده لمواجهة الجزائر في الدور قبل النهائي.

من هو "صلاح باشا" الذي فرض نفسه بقوة في منافسات كأس العرب للشباب؟



ويملك المهاجم المصري الشاب مسيرة تشبه نسبيا ما حققه ستيفان الشعراوي لاعب ميلان السابق، الذي رفض تمثيل منتخب مصر وفضل اللعب بقميص إيطاليا.

أبرز الملامح المميزة لصلاح باشا، المحترف بصفوف أودينيزي.

صلاح الدين رضا مصطفى باشا من مواليد 5 مارس/أذار 2003 لأب مصري وأم إيطالية، في مدينة فيرونا، التي تشتهر بكونها المكان الذي نشأت فيه قصة حب "روميو وجوليت".

يقول صلاح باشا إنه يجيد مهام المهاجم وصانع الألعاب، بينما يتميز شقيقه الأكبر "ريتشارد"، مواليد 2002 باللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وروى والدهما سبب التسمية، حيث أرجع ذلك لحبه للتاريخ الإسلامي والصراع الدائر بين القائد صلاح الدين الأيوبي والملك الإنجليزي ريتشارد "قلب الأسد".

يقول اللاعب الشاب، إنه بدأ ممارسة كرة القدم ببلوغه 3 أعوام، حيث التحق بأكاديمية نادي ميلان، ومنها انتقل إلى أكاديمية يوفنتوس.

بسبب ظروف عمل والدهما، رحل الثنائي إلى مصر، ولعبا بصفوف نادي شرم الشيخ، ومنه التحقا بقطاع الناشئين بالأهلي بعد النجاح في الاختبارات.



يكشف صلاح باشا: "انضممت للأهلي ببلوغي 14 عاما، ولعبت هناك موسمين، ولم أهرب بل لحقنا بالوالد الذي عاد مجددا إلى إيطاليا، لعدم قدرة أمي الإيطالية على العيش بمفردها في مصر".

أشار: "أثناء تواجدي في الأهلي توجهت إلى إيطاليا، وقضيت 10 أيام معايشة في أودينيزي، ونجحت في الاختبارات، وألعب بصفوف الفريق الإيطالي منذ 4 سنوات".

يتمسك صلاح باشا، بارتداء قميص منتخب مصر، قائلا: "لن أفعل مثل ستيفان الشعراوي، رغم أنه يحق لي اللعب بصفوف منتخب إيطاليا".

برر المهاجم الشاب: "أحب مصر وأجواءها، وأكون سعيدا كلما قمت بزيارتها".

ويحلم صلاح باشا أيضا بتمثيل منتخب مصر الأول في محفل كبير، وهو كأس العالم، ويبقى التساؤل هل يحقق مهاجم أودينيزي حلمه بعد 3 سنوات في مونديال 2026؟

تواصلت، مساء الأحد، منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

وأقيمت اليوم الأحد 4 مباريات ضمن منافسات مرحلة ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022.



واستطاع منتخب فلسطين التأهل لنصف النهائي على حساب الأردن بركلات الترجيح بعد نهاية مواجهتهما بنتيجة 1-1.

ونجح منتخب السعودية في الفوز على اليمن بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة 3-1 بعد أن تعادلا سلبيا في الوقت الأصلي للمباراة.



وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد الفوز على المغرب بنتيجة 2-1، فيما تفوق منتخب الجزائر على تونس 1-0، ليكمل المربع الذهبي للبطولة.

وبهذا ضرب منتخب الجزائر موعدا مع مصر في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في السعودية.

نصف النهائي الآخر سيقام يوم الأربعاء المقبل أيضا، وسيجمع بين فلسطين والسعودية.

نتائج مباريات اليوم الأحد 31 يوليو في كأس العرب تحت 20 سنة

فلسطين 1 - 1 الأردن (5-4) بركلات الترجيح لصالح فلسطين

السعودية 0 - 0 اليمن (3-1) بركلات الترجيح لصالح السعودية

مصر 2 - 1 المغرب

الجزائر 1 - 0 تونس

وفاز منتخب مصر على نظيره المغربي 2-1، مساء الأحد، ليتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب، التي تقام في السعودية.

كرر المنتخبان سيناريو مواجهة الكبار، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على ملعب "أحمدو أهيدجو" ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون.



حينها تقدم المنتخب المغربي بهدف سفيان بوفال من ركلة جزاء، ورد الفراعنة بهدفين لمحمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه.

وعلى ملعب نادي ضمك، تكرر نفس السيناريو، حيث تقدم المغاربة بهدف أسامة اليعقوبي في الدقيقة 22، ورد المصريون بهدفين سجلهما أحمد نادر حواش وصلاح مصطفى "باشا" في الدقيقتين 31 و61.



وأكمل "أسود أطلس" الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط محمد جزولي، بعد تدخل عنيف ضد صلاخ باشا.

بهذا الفوز، يتأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي، منتظرا الفائز من مواجهة الجزائر وتونس في آخر مباريات دور الثمانية.

أما المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي لكأس العرب للشباب تحت 20 عاما، ستجمع بين منتخبي فلسطين والسعودية.

يذكر أن منتخب مصر تصدر المجموعة الرابعة بفوزين على سلطنة عمان بهدف، ثم الصومال بهدفين دون رد.