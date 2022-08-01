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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ريال مدريد الإسباني يفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد

فاز ريال مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد في ملعب روز بول في مباراة ودية أقيمت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ريال مدريد الإسباني يفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد



وسجل هدفي ريال مدريد: كريم بنزيمة في الشوط الأول من ركلة جزاء، وماركو أسينسيو في الشوط الثاني بعد دخوله مباشرةً.

ليختتم ريال مدريد جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت خوض 3 مباريات.

وخسر ريال مدريد في مباراته الودية الأولى أمام برشلونة بهدفٍ دون رد، وتعادل في الثانية أمام كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين لكل طرف، ليكون فوزه على يوفنتوس هو الأول في فترة الإعداد.

في المقابل فاز يوفنتوس على جوادالاخارا المكسيكي بهدفين دون رد، وتعادل مع برشلونة بهدفين لكل طرف، وبالتالي فإن خسارته أمام ريال مدريد هي الأولى له في فترة الإعداد.

ويخوض ريال مدريد مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام أينتراخت فرانكفورت يوم 10 أغسطس المقبل، ثم يفتتح الدوري الإسباني بمواجهة ألميريا يوم 14 أغسطس.

ويلعب يوفنتوس وديًا أمام أتليتكو مدريد الإسباني يوم 7 أغسطس المقبل، ثم يفتتح الدوري الإيطالي بمواجهة ساسولو يوم 15 أغس

بنفس الـ 11 لاعبًا الذين واجهوا ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل نحو شهرين، دخل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد مباراة يوفنتوس.

المدرب الإيطالي دفع بتشكيل سيتكرر على الأرجح عندما يلتقي بـ فرانكفورت في أول صراع على لقبٍ بالموسم الجديد.

في المقابل دفع ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس بـ ماتيا بيرين في حراسة المرمى، وبالشاب نيكولو فايولي في خط الوسط، كما شارك الأرجنتيني آنخل دي ماريا أمام فريقه الأسبق.

ريال مدريد دخل في صلب الموضوع مباشرةً ونجح في هز شباك يوفنتوس بعد 8 ثوانٍ فقط، لكنه الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل.

الهدف سُجل بواسطة لعبة متفق عليها كررها ريال مدريد في كل مبارياته بالموسم الماضي تقريبًا، وتقوم على إرسال كرة طولية لأحد الأجنحة مباشرةً بعد بدء اللعب، وفي هذه الحالة وصلت الكرة إلى فيدي فالفيردي -الذي كان متسللًا- وقد مررها إلى بنزيمة الذي سجل دون احتفال.

يوفنتوس من جانبه رد بقوة بواسطة قائده ليوناردو بونوتشي الذي نفذ ركلة حرة رائعة في الدقيقة 13 ارتدت من عارضة تيبو كورتوا.

التعادل لم يستمر طويلًا خصوصًا عندما أخطأ دانيلو لاعب يوفنتوس -ولاعب ريال مدريد الأسبق- في استقبال كرة، ليخطها من أمامه مواطنه فينيسيوس جونيور وينطلق كالصاروخ نحو منطقة الجزاء، وهنا ظهر دانيلو من جديد ليرتكب ركلة جزاء هذه المرة في الدقيقة 17.

القائد بنزيمة انبرى وسدد وسجل بنجاح مفتتحًا التسجيل في المباراة، ورافعًا رصيده إلى هدفين في فترة الإعداد.

في الشوط الثاني واصل ريال مدريد هجماته وكاد داني كارباخال -الذي شارك لأول مرة في فترة الإعداد بعد غيابه عن أول مباراتين للإصابة- أن يسجل لولا تألق بيرين في الدقيقة 59.

هجمات ريال مدريد الشرسة تواصلت في الدقيقة 62 وسدد بنزيمة كرة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بيرين بأعجوبة.

بعدها مباشرةً أقدم أنشيلوتي على تغييرات عديدة، ولم يبق في الملعب إلا كورتوا من بين الذين بدأوا اللقاء.

التغييرات أتت بنتائجها فوريًا، فانطلق البديل الأول إيدين هازارد وقام بعمل فردي مميز، ومرر نحو البديل الثاني خيسوس فاييخو -الذي شارك في مركز الظهير الأيسر-، والذي أرسل عرضية بدوره إلى البديل الثالث ماركو أسينسيو، والأخير أودعها الشباك بسهولة في الدقيقة 68.

تشكيل ريال مدريد في المباراة:

تيبو كورتوا – داني كارباخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فيرلان ميندي – كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

البدلاء الذين شاركوا: أنطونيو روديجير – ناتشو – لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – أورليان تشواميني – داني سيبايوس – إدواردو كامافينجا – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – رودريجو

تشكيل يوفنتوس في المباراة:

ماتيا بيرين – دانيلو – ليوناردو بونوتشي – بريمير – أليكس ساندرو – مانويل لوكاتيلي – دينيس زكريا – نيكولو فايولي – آنخل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش – مويس كين

البدلاء الذين شاركوا: نيكولو روفيلا – خوان كوادرادو – فيديريكو جاتي – لوكا بيليجريني – كارلو بينسوليو – دانييلي روجاني – ماتياس سولي – مارلي أكي – نيكولو كودريج – ماركو دا جراكا – توماسو باربيري.

اختتم ريال مدريد الإيطالي جولته التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح الأحد، بخوض مباراة ودية ضد يوفنتوس الإيطالي.

ونجح الفريق الملكي في التغلب على اليوفي بهدفين دون رد، محققا انتصاره الأول في الجولة التحضيرية.

وحققت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس حضورا قياسيا، هو الأكبر في ملاعب أمريكا منذ نحو 4 سنوات، والأكبر في تاريخ المباريات التي أقيمت في لوس أنجلوس.

وبحسب التقارير، فإن المباراة شهدت حضور ما يزيد عن 93.7 ألف مشجع، وذلك بملعب "روز بول".

ويستعد ريال مدريد لخوض أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم بمواجهة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 10 أغسطس المقبل، وذلك بالملعب الأولمبي "هيليسنكي" بفنلندا.