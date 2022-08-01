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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف رضا عبد العال نجم منتخب مصر السابق أن هناك من يحاول إلقاء اللوم على لاعبي الأهلي لكن السبب الرئيسي هو مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن هناك لاعبين ليسوا على المستوى المطلوب.

“رضا عبد العال” يكشف عن الرئيسي فيما يتعرض له الأهلي المصري

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه لا يوجد هناك رؤية لمجلس إدارة نادي محترم يأتي بمدرب لا يعرف شيئا عن الكرة المصرية ليقوم بتدريب الفريق.

وتابع رضا عبد العال أن نادي الاهلى يلعب بطريقة دفاعية وهو ما يصعب فرصه في المنافسة على البطولة، موضحا أن السبب الرئيسي فيما يتعرض له النادي الأهلى هو مجلس الإدارة.

وقال الكابتن رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق إن: “السبب الرئيس فيما يتعرض له النادي الأهلي من هزائم، هو مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لسوء اختيار اللاعبين الأجانب والمدربين من موسيماني إلى سواريش”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “هناك من يحاول إلقاء اللوم على لاعبي الأهلي، ولكن السبب الرئيسي في خسائر الفريق ونزيف النقاط هو مجلس الإدارة”.



وتابع: “الأهلي يلعب بطريقة دفاعية وهو ما يصعب فرصة المنافسة علي البطولة، وسواريش بيضحك على جماهير الأهلي زي مارتن يول”. وفي السياق ذاته يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فاركو بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وتقام مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بالدوري

الاتحاد السكندرى – الأهلي.. 9 مساء الأحد 7 أغسطس ملعب برج العرب بالإسكندريةالأهلى – المصرى البورسعيدى.. 9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على ملعب برج العرب بالإسكندريةالأهلى – الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على ملعب برج العرب بالإسكندريةإيسترن كومبانى – الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضرالأهلى إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطسطلائع الجيش – الأهلي..7 مساء الجمعة 26 أغسطس ومن ناحية أخرى اقترب محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر في مباراة فاركو القادمة المقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.



وتسبب الأداء الهزيل للنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة في حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي خاصة بعد الإخفاقات المتتالية لفريق الكرة، حيث أرجع البعض السبب لضعف إمكانات اللاعبين، بينما يرى آخرون أن رحيل موسيماني السبب، فيما اتهم البعض مجلس إدارة الفريق بقيادة رئيس النادي محمود الخطيب.

وكشف رضا عبد العال نجم منتخب مصر السابق أن هناك من يحاول إلقاء اللوم على لاعبي الأهلي لكن السبب الرئيسي هو مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين ليسوا على المستوى المطلوب.



المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه لا يوجد هناك رؤية لمجلس إدارة نادي محترم يأتي بمدرب لا يعرف شيئا عن الكرة المصرية ليقوم بتدريب الفريق.



وتابع رضا عبد العال أن نادي الأهلى يلعب بطريقة دفاعية وهو ما يصعب فرصه في المنافسة على البطولة، موضحًا أن السبب الرئيسي، فيما يتعرض له النادي الأهلى هو مجلس الإدارة.