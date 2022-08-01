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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي عقب فوزه على نانت بنتيجة 4-0.

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي

المباراة، لعبت مساء الأحد، على ملعب "بلومفيلد" في العاصمة الإسرائيلية "تل أبيب".



وكانت هذه هي المرة الثانية تواليا التي تستضيف فيها الملاعب الإسرائيلية هذه البطولة.

وشهدت الدقيقة 22 من عمر المباراة تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف تقدم باريس سان جيرمان.



وفي الدقيقة 50 من الشوط الأول، أضاف البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان.

واصل سان جيرمان تفوقه، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 57 عن طريق مدافعه الإسباتي سيرجيو راموس.

وعاد نيمار وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لسان جيرمان في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

تجدر الإشارة إلى أن نانت لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 81 بعد طرد لاعبه جان شارل كاستيليتو.

وبذلك، يكون باريس سان جيرمان حقق اللقب للمرة الـ11 في تاريخه، كأكثر الأندية تتويحا بهذه البطولة.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان خاض المباراة بصفته حامل لقب الدوري الفرنسي، فيما لعبها نانت باعتباره بطل كأس فرنسا.

استهل باريس سان جيرمان الموسم الجديد 2022-2023 بتحقيقه لقب كأس السوبر الفرنسي على حساب نانت

المباراة، التي حسمها سان جيرمان برباعية دون رد، لعبت مساء الأحد، على ملعب "بلومفيلد" في العاصمة الإسرائيلية "تل أبيب".



وكانت هذه هي المرة الثانية تواليا التي تستضيف فيها الملاعب الإسرائيلية هذه البطولة.

وشهدت المباراة بين باريس سان جيرمان ونانت عدة مشاهد بارزة



واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي استعداداته الرائعة للموسم الجديد، وهو ما ظهر في تسجيله الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان بالدقيقة 21.

ويعول ميسي كثيرا على استعادة توهجه في الموسم الجديد، بعدما عاش موسم أول صعب رفقة باريس سان جيرمان.



على غرار ميسي، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم سان جيرمان، واصل هو الآخر تحضيراته الرائعة للموسم الجديد.

نيمار سجل هدفين لباريس سان جيرمان في المباراة، ليؤكد أنه سيكون عنصرا هاما في كتيبة المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، بعدما لاحقت اللاعب شائعات الرحيل هذا الصيف.

رغم خسارة نانت لقب السوبر الفرنسي، وضياع فرصة تتويجه به للمرة الرابعة، لكن المباراة شهدت مشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد لأول مرة بشكل رسمي مع الفريق، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى نانت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة قادما من جالطة سراي التركي.

افتتح المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه مشواره مع باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي، وذلك بعدما تولى تدريبه هذه الصيف خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

ويعد هذا اللقب الثالث في مسيرة جالتييه التدريبية بعد فوزه بكأس فرنسا 2013 رفقة سانت إيتيان وتحقيقه الدوري الفرنسي مع ليل في الموسم قبل الماضي.



تعرض المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان لصافرات استهجان من قبل مجموعات من الجماهير الحاضرة للمباراة.

وبحسب محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية، فإن حكيمي تعرض لهذه الصافرات كلما لمس الكرة خلال فترات المباراة.

يدرس الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 خيارات فيما يخص مستقبله بعد نهاية عقده مع "بي إس جي".

ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، لكن بالنسبة لما ينوي اللاعب القيام به بعد ذلك لا تبدو الأمور واضحة بدرجة كبيرة.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إن ميسي يدرس 3 خيارات لمستقبله بعد صيف 2023، أبرزها العودة لفريق برشلونة الإسباني والاعتزال بين صفوفه.

وقضي ميسي 21 عاما داخل جدران "كامب نو" من طفل ناشئ في سن الـ13 عاما، حتى تحوله لهداف النادي التاريخي، وأفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق في نظر البعض.



ورغم توتر العلاقة بين ميسي وبرشلونة بعد رحيله الصيف الماضي، لكن إدارة "بلوجرانا" بدأت في الحديث بشكل علني عن إمكانية عودة ليو للفريق الموسم المقبل، من خلال تصريحات للمدرب تشافي هيرنانديز ورئيس النادي خوان لابورتا.

وبعيدا عن البارسا، فالخيار الثاني أمام ميسي سيكون الاستماع لعرض التجديد لباريس سان جيرمان الذي تنوي الإدارة تقديمه له، بعد العوائد المالية الكبيرة التي حققها النادي الفرنسي من وجوده خلال الموسم الأول له.

بالإضافة بالطبع لإمكانيات ميسي الفنية والتي لم تظهر كلها في الموسم الماضي بسبب عدم التأقلم السريع مع الأجواء في الدوري الفرنسي وخروج الفريق المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس الإطار، يدرس ميسي الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم حيث ارتبط اسم اللاعب بفريق إنتر ميامي أكثر من مرة على مدار الأشهر الماضية.

ميسي الذي عانى من إصابات عديدة في أول مواسمه مع باريس ولم يسجل إلا 11 هدفًا، يأمل أولا في تقديم موسم أفضل مع بطل فرنسا والمنافسة على كل الألقاب وقيادته منتخب الأرجنتين للمجد في كأس العالم قبل أن يتخذ الخطوة التالية.

ولن يتخذ ميسي القرار النهائي بشأن الخيارات الـ3 إلا بعد الانتهاء من مشواره مع الأرجنتين في كأس العالم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.