شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتحدى مصر المقاصة لمواصلة الصحوة فى الدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على ملعبه، فريق مصر المقاصة، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. ويحتل الدراويش المركز الـ 13 من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يقع المقاصة فى قاع الترتيب برصيد 15 نقطة.

الإسماعيلى يسعى لمواصلة صحوته بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما باستاد خالد بشارة فى مدينة الغردقة بالجولة السابعة والعشرين للدوري.

فيما وقع مصر المقاصة فى فخ النادي الأهلي بآخر مباراة للفريق الفيومي بهدف دون رد، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.