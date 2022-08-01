شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك الليلة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المواجهة من المباريات الحاسمة لصراع الدورى، نظرًا لمنافسة الفريقين علي اللقب، ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات عالية بعدما تخطى الفارس الأبيض عقبة مباراة فيوتشر، التى أقيمت مساء الخميس الماضى باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش، كما يأمل بيراميدز في استغلال سلسلة انتصاراته والتي كان أخرها الفوز علي البنك الأهلي بعدف دون رد سجله رمضان صبحي.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.