شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2006 يواجه السعودية ودياً فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة، اليوم الاثنين، المباراة الودية الأولى أمام نظيره السعودى بمدينة جدة، على أن تقام الودية الثانية يوم 4 أغسطس الجارى.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من، محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا ، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

على صعيد مختلف، كشف مصدر باتحاد الكرة أن البرازيلي روجيرو ميكالي ضمن المرشحين لمنصب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، مشيرا إلى أن مجلس الجبلاية ينتظر رد المدير الفنى على العرض المقدم إليه.