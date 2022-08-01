شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه البنك الأهلي فى لقاء الجريحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الجونة ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي باستاد بتروسبورت فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر فى جدول الدوري برصيد 26 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34.

ويتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 فى المركز السابع، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

ويدخل الفريقان المواجهة بمعنويات منخفضة، حيث سقط البنك الأهلي أمام فريق بيراميدز بهدف دون رد، سجله رمضان صبحي فى الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

كما خسر الجونة على ملعبه من الإسماعيلي بثلاثة دون رد في مواجهة تألق فيها الدراويش واستعادوا مستوياتهم المميزة ولم يقدم فيها الفريق الساحلي المستوى المنتظر رغم البداية المميزة لمدربهم الجديد طلعت يوسف.