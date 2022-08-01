شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم، استعداداً للقاء المقبل أمام فيوتشر، والذى يجمع الفريقين غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وفضل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون، عدم منح اللاعبين أى راحة نظراً لضيق الوقت، بعد التعادل السلبى مع الأهلي فى الجولة 21 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وذلك استعداداً للقاء المرتقب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 27 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 28.

ويدخل المقاولون العرب كل مباراة رافعاً شعار لا بديل عن الثلاث نقاط بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.

ويتبقى للمقاولون 7 مواجهات قوية قبل نهاية الدور الثاني والموسم الجاري، ومن المقرر أن يواجه فيوتشر السبت المقبل، ثم يصطدم ببيراميدز السبت، ثم يلتقي الجونة، والمقاصة وفاركو، والاتحاد السكندري، ويختتم المقاولون لعرب مبارياته في الدوري العام بمواجهة قوية أمام النادي المصري.