شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موقف عبد المنعم وبيرسي تاو من مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي موقف محمد عبد المنعم وبيرسي تاو ثنائي الفريق من اللحاق بمباراة فاركو المحدد لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى أو استمرار غيابهما عن قائمة الأهلي كما حدث في المباريات الماضية.

ويحسم الفحص الطبي الذى سيخضع له عبد المنعم وبيرسي تاو موقفهما من دخول قائمة مباراة فاركو أو استمرار استبعادهما، فى ظل حاجة الجهاز الفنى لجهودهما فى المرحلة المقبلة، خاصة مع الغيابات الكثيرة التى ضربت صفوف الفريق الأحمر، وأجبرته على خوض مباريات الدوري بقائمة منقوصة من عدد كبير من اللاعبين.

ويواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إصابات كثيرة خلال الفترة الحالية، بعدما خسر جهود عدد كبير من لاعبيه للإصابات، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو الأربعاء المقبل فى الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدافع الفوز لتحسين نتائجه والحفاظ على حظوظه فى التتويج بالدورى.

وتضم قائمة المٌصابين فى الأهلي كلاً من: أكرم توفيق الذى يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبي، ونفس الأمر بالنسبة لـ عمار حمدى الذى يتأهل من إصابة الرباط الصليبى، فيما أجرى حسين الشحات منذ أيام عملية فى الغضروف الداخلي للركبة بقطر.

أما عمرو السولية فيعاني من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، كما يشكو محمد شريف من الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة، وتعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، وهي نفس إصابة طاهر محمد طاهر ويحتاج الأخير فترة علاج تصل لـ 3 أسابيع.

وبالنسبة للجنوب أفريقي بيرسي تاو فقد شارك فى تدريبات الفريق الأخيرة بعد تماثله للشفاء من للإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن تمزق فى العضلة الأمامية، ويترقب اللاعب الظهور مع الفريق بشكل رسمي فى المباريات المقبلة.