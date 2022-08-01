شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يختتم معسكره اليوم استعداداً لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب السلة رجال معسكره بالإسكندرية اليوم فى إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم التى تقام بتونس الشهر الجارى، حيث انطلق المعسكر الجمعة الماضى.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب السلة، بقيادة المدير الفني روي رانا، القائمة المبدئية للفراعنة استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبلة، وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد عادل دولا - أدهم إليدا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عبد الله ناصر - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف رفعت - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

وتقرر عدم استدعاء كل من، هيثم كمال وعمر طارق لعدم اكتمال شفائهما من الإصابة حتى الآن، ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم كلاً من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.