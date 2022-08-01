شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب فى اللقاء المقرر إقامته فى السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر المسابقة المحلية، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويعود محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، لتدعيم صفوف فريقه فى اللقاء المقبل أمام المقاولون العرب، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، وكانت سبباً فى غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام الزمالك والتي انتهت بخسارة فيوتشر بهدف نظيف.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة مباراة الزمالك، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق بهدف نظيف، فى الجولة 27 من عمرمسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد السلام.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر والمقاولون باستاد السلام قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.