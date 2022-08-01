شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. إيسترن كومباني يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، منح اللاعبين راحة من التدريب، اليوم الإثنين، بسبب ضيق الوقت، استعدادا لمواجهة فريق إنبي، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

ونجح إيسترن كومبانى فى تحقيق فوز مهم على سيراميكا بهدف نظيف، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخطف إيسترن كومباني هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 8 عن طريق ركلة جزاء ترجمها بنجاح الفلسطيني محمد صالح في شباك عامر عامر حارس سيراميكا، بعدما حصل محمد رمضان على خطأ من مدافع سيراميكا ليحتسب الحكم الخطأ من خارج منطقة الجزاء، إلا أن تقنية الفيديو أبلغت الحكم بأن الخطأ من داخل المنطقة ليحتسب ركلة جزاء.

ونجح إيسترن كومبانى فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 6 مباريات، بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع فاركو بهدف لمثله، والتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثله، والفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على سيراميكا بهدف نظيف.

بهذا الفوز رفع إيسترن كومباني رصيده إلى النقطة 27 ليتقدم إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى، ليخرج لأول مرة من مناطق الهبوط ويشعل الصراع بين الأندية التي يسبقها وهي الجونة والمقاولون العرب ومصر المقاصة.