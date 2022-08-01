شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. شباب السلة يطير إلى مدغشقر للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخبات السلة بنات وأولاد 18 سنة إلى مدغشقر غداً، الثلاثاء، للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، وتشارك منتخبات السلة بنات وأولاد 18 عاما فى البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 4 إلى 14 أغسطس فى إطار الاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

يذكر أن منتخب السلة رجال يشارك فى المرحلة الرابعة من التصفيات بتونس فى الفترة من 26 إلى 28 أغسطس المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية رفقة كل من: الكونغو الديمقراطية، والسنغال بعد احتلالهما المركزين الثانى والثالث فى المجموعة الرابعة.