شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحفظ لاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراته ضد فاركو الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري، ويعكف الجهاز الفني على وضع خطة المباراة وأسلوب اللعب الذى ينوى الاعتماد عليه، مع تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الفترة الماضية، لتفاديها فى المرحلة المقبلة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة ريكاردو سواريز، على وضع خطة المباراة وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التى ينوي تنفيذها فى المباراة المقبلة، بعد دراسة فريق فاركو من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة به من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، وأسلوبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة، وأسلوبه فى وضعية الدفاع وكذلك الهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع خطة المباراة والتعليمات الخاصة بها.

ويواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إصابات كثيرة خلال الفترة الحالية، بعدما خسر جهود عدد كبير من لاعبيه للإصابات، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو الأربعاء المقبل فى الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدافع الفوز لتحسين نتائجه والحفاظ على حظوظه فى التتويج بالدورى.

وتضم قائمة المٌصابين فى الأهلي كلاً من: أكرم توفيق الذى يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبي، ونفس الأمر بالنسبة لـ عمار حمدى الذى يتأهل من إصابة الرباط الصليبى، فيما أجرى حسين الشحات منذ أيام عملية فى الغضروف الداخلي للركبة بقطر.

أما عمرو السولية فيعاني من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، كما يشكو محمد شريف من الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة، وتعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، وهي نفس إصابة طاهر محمد طاهر ويحتاج الأخير فترة علاج تصل لـ 3 أسابيع.

وبالنسبة للجنوب أفريقي بيرسي تاو فقد شارك فى تدريبات الفريق الأخيرة بعد تماثله للشفاء من للإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن تمزق فى العضلة الأمامية، ويترقب اللاعب الظهور مع الفريق بشكل رسمي فى المباريات المقبلة.