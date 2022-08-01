شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك بيراميدز فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة مهمة عندما يلتقي مع بيراميدز الليلة فى مواجهة من المواجهة الحاسمة فى الصراع على الدورى، نظرًا لمنافسة الفريقين على اللقب، ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تخطى الفارس الأبيض عقبة مباراة فيوتشر، التى أقيمت مساء الخميس الماضى باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش، كما يأمل بيراميدز في استغلال سلسلة انتصاراته والتي كان أخرها الفوز علي البنك الأهلي بعدف دون رد سجله رمضان صبحي.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.

ترتيب بيراميدز والزمالك فى جدول الدورى

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدفاً، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفاً، وسكنت شباكه 17.

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.





تشكيل بيراميدز المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.