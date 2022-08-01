شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية للتايكوندو فى بورسعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الدورة التدريبية التى ينظمها اتحاد التايكوندو ببورسعيد، اليوم، الاثنين، لصقل المدربين الجدد، وكذلك القدامى، ولن يحق للمدرب النزول إلى أرض الملعب فى المباراة إلا بعد الحصول على الدورة.

ومن المقرر أن تقام الدورة التدريبية للمدربين الجدد فى الفترة من 1 إلى 4 أغسطس 2022 ، بينما تقام دورة صقل المدربين القدامى فى الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2022.

ويشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم التى تقام ببلغاريا للشباب، و تستمر حتى 8 أغسطس الجارى ، حيث أقيمت منافسات الناشئين خلال الأيام الماضية ، و حقق خلالها اللاعبين فضية وبرونزية، حقق الفضية محمد فوزى، والبرونزية حبيبة وائل.