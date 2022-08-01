شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز الليلة فى صراع شرس على قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المواجهة من المباريات الحاسمة لصراع الدورى، نظرًا لمنافسة الفريقين علي اللقب.

ويدخل الزمالك مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما تخطى عقبة مباراة فيوتشر، التى أقيمت مساء الخميس الماضى باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش، كما يأمل بيراميدز في استغلال سلسلة انتصاراته والتي كان أخرها الفوز علي البنك الأهلي بعدف دون رد سجله رمضان صبحي.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدف، وسكنت شباكه 17.

من جهته طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من لاعى فريقه، خاصة القوة الضاربة المتمثلة في أحمد سيد زيزو وسيف الجزيرى وسيد نيمار، حسم اللقاء مبكرًا والعمل على تسجيل أهداف مبكرة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

علي الجانب الآخر، يعول اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، على خبرات عبد الله السعيد والقوة البدنية لرمضان صبحى وسرعات الخط الأمامي للفريق السماوي من أجل حسم اللقاء.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.