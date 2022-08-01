شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكما للإسماعيلي والمقاصة وقمر الدولة للبنك الأهلي والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين بالدوري المصري، أهمها مباراة الزمالك وبيراميدز.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الذي يحل في وصافة الجدول.

كان اتحاد الكرة أسند إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في وقت سابق للحكم اليوناني سيديروبولس أناستاسيوس، ويعاونه كل من كوستراس بوليكرونيس "مساعد أول" وديميترياديس لازاروس "مساعد ثانٍ" وديامانتوبولوس أريستوتيليس حكمًا رابعًا.

ويتواجد في غرفة الفار إيفانجيلو أنجيلوس حكمًا للفيديو ومانوتشوس إيفانجيلوس مساعدًا له.

ويدير مباراة الإسماعيلي والمقاصة الحكم إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال ومحمد سعيد، والحكم الرابع مصطفى الشهدي، ومصطفى عثمان حكما للفيديو، ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

فيما يدير مباراة البنك الأهلي والجونة الحكم نادر قمر الدولة حكما للساحة، ويعاونه يوسف السنباطي وصالح محمد، وأحمد ناصر حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، ومحمد عبد العزيز حكم فيديو مساعد.