شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: مشوار إيسترن كومباني صعب.. والجميع يتكاتف للبقاء بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إن مشوار فريقه صعب للغاية في ظل التشكيك في قدراتهم بعدم البقاء في بطولة الدوري المصري، مشددًا على أن الجميع يتكاتف لبقاء الفريق ضمن المسابقة وعدم هبوطه.

وأضاف عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجميع أكد قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، بخسارة إيسترن كومباني، إلا أن مجهود لاعبي فريقه تكلل بالفوز.

وأشار مدرب إيسترن كومباني، إلى أن سيراميكا كليوباترا فريق قوي للغاية، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وهو ما زاد من صعوبة المباراة، إلا أن الهدف المبكر منح فريقه أريحية، ونجح في الحفاظ عليه للخروج بالـ3 نقاط.

وشدد على أن إيسترن كومباني، تعامل بصبر مع المباراة رغم الضغط الذي تعرض له، فضلًا عن محاولات محققة منعها القائم والعارضة، مشيرًا إلى أن الفوز كان غاليًا والقادم هو طوق نجاة الفريق من الهبوط.