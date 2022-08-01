شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غزل المحلة: الفريق تحمل صعوبات كبيرة.. ونعمل الآن على ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على العباسي، رئيس شركة غزل المحلة، إن الفوز على سموحة، جاء بعد مجهود كبير، خاصة أن التوفيق لم يحالف الفريق منذ فترة طويلة.

وأضاف العباسي، خلال تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله الفوز مهم جدا، من أجل استعادة اللاعبين الثقة في أنفسهم، لكن هذه البداية، من الممكن أن نصل إلى مكان جيد داخل جدول ترتيب الدوري".

وتابع: "الجهاز الفني تحمل ضغوطات لا يقدر عليها بشر، حتي يعبرون بالفريق من المرحلة الأسوأ، بعد التخبط الكبير الذي شاهدناه".

واستطرد: "كما تحمل الفريق صعوبات كثيرة، وخاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على يد الزمالك، وبعدما رحل محمد عودة عن تدريب الفريق، وهذا الأمر أثر كثيرا على الفريق وقوامه بشكل كبير".

واختتم: "الإدارة تعمل الآن على ملف كبير الصفقات الصيفية، ونضع أيدينا على المراكز التي يحتاجها الفريق، بشكل عام، لكن مثل هذه الأمور تأتي بالتدريج وليس بشكل مباشر".