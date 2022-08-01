شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يتلقى صدمة قوية بتجدد إصابة أحمد أمين قفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، صدمة قوية بعد تجدد إصابة مهاجمه أحمد أمين قفة في عضلة الضامة مرة أخرى، بعد اقترابه من العودة لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبي.

وأكد الدكتور ممدوح محيي أن أحمد أمين قفة عاودته الإصابة مرة أخرى خلال آخر فقرات التأهيل من المزق في عضلة الضامة التي أبعدت اللاعب أكثر من 8 أسابيع، لتفتح قدمه منه أثناء التأهل، ومن المتوقع أن يبتعد اللاعب مدة لن تقل عن 10 أيام أخرى.

وتابع الدكتور ممدوح، أن فراس بن عيفية تعرض لأصابة خفيفة في السمانة لن تؤثر على تواجده في التدريبات وسيكون جاهزا لمواجهة إنبي المقبلة، فيما يغيب كل من أحمد حجي والحسيني طه عن المواجهة المقبلة للإصابة.

ونجح إيسترن كومبانى فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 6 مباريات، بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع فاركو بهدف لمثله، والتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثله، والفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على سيراميكا بهدف نظيف.

رفع إيسترن كومباني رصيده إلى النقطة 27 ليتقدم إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى، ليخرج لأول مرة من مناطق الهبوط ويشعل الصراع بين الأندية التي يسبقها وهي الجونة والمقاولون العرب ومصر المقاصة.