شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 1-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز هذا الموسم، بإقامة ثلاثة لقاءات أهمها مباراة الزمالك وبيراميدز، بجانب مباراتى الإسماعيلي مع المقاصة، والبنك الأهلي مع الجونة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فى حين يستقبل فريق الإسماعيلي على ملعبه مصر المقاصة، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

كما يحل الجونة ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي باستاد بتروسبورت فى السادسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.