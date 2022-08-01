مدرب طلائع الجيش: جدل الترشيحات لدوري الأبطال والكونفدرالية أعطانا دافع للمنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن الجدل الدائر حاليا بشأن الترشيحات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية منح فريقه دافع مرة أخرة للمنافسة.

وفاز طلائع الجيش على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال العشري في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 1:" الجدل وعودة الحديث عن الترشيحات لدوري الأبطال والكونفدرالية أعطانا دافع مرة اخرى للمنافسة".

وأضاف:" حققنا الفوز على الاتحاد فهو فريق كبير، وهذا الفوز أعطانا دافع لمواصة المشوار خاصة بعد الفوز على فاركو في المباراة السابقة".

وتابع:" فريق طلائع الجيش ينافس على المركز الرابع منذ فترة وسنحت لنا العديد من الفرص لكن فرطنا في ذلك عدة مرات سابقة".

وأكمل:"نتمسك في فريق طلائع الجيش بالحفاظ على المركز الرابع، وسنغلق صفقة مواجهة مباراة الاتحاد للاستعدادا للمباراة المقبلة".

واستطرد:" خضنا 3 مباريات من العيار الثقيل خلال اسبوع وخسرت بسبب ذلك عدد من اللاعبين، واللاعب المصري لا يتأقلم على هذا الشكل من المباريات لذلك جميع الأندية تعاني من الإصابات".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 44 محتلا المركز الرابع في المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 33 محتلا المركز العاشر.