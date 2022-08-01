الزمالك وبيراميدز يتقابلان في قمة مرتقبة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يستضيف الزمالك، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، نظيره بيراميدز، مساء اليوم الإثنين في مباراة تحدد بنسبة كبيرة شكل المنافسة على لقب المسابقة المحلية لهذا الموسم.

وتقام المباراة على "ستاد القاهرة الدولي" عند تمام الساعة 09:00 مساءً في قمة مواجهات الجولة 28 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، جمعها بعد 20 انتصارًا، و3 تعادلات، مقابل 4 هزائم.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب مبتعدًا بفارق 4 نقاط، بعد أن حقق 18 فوزًا، وتعادل 5 مرات، وتلقى نفس عدد هزائم منافسه الأبيض.

من جانبه، يترقب الأهلي، الأكثر تتويجًا باللقب، المباراة كونه يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي، ما يعني أنه يبتعد حاليًا عن الزمالك بفارق 8 نقاط، وعن بيراميدز بفارق 4 نقاط.

الفريق الفائز في قمة اليوم سيحصد 3 نقاط، ويحرم منافسه من حصد النقاط الثلاث، لذلك يُطلق على مثل هذه المباريات "مواجهات النقاط الست".

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق بينه وبيراميدز في الصدارة إلى 7 نقاط، قبل 6 جولات على نهاية الموسم، ليقترب خطوة جديدة من الحفاظ على لقبه.

من جانبه، يأمل بيراميدز، صاحب أقوى دفاع في الدوري، في خطف الفوز من أجل إشعال المنافسة على اللقب بتقليص الفارق بينه والزمالك إلى نقطة واحدة فقط.

وسيكون الأهلي أكثر المستفيدين حال انتهاء قمة الزمالك وبيراميدز بالتعادل، إذ سيفقد كل فريق نقطتين، ما يمنح الفريق الأحمر في العودة إلى المنافسة من جديد.

ويرغب الزمالك في تكرار فوزه على بيراميدز بعد أن حسم قمة الدور الأول بنتيجة 3-2 أبريل الماضي، بينما يتطلع الفريق السماوي لرد اعتباره وإلحاق الهزيمة بالأبيض، كما فعل أمام الأهلي يوم 16 يوليو الماضي.

ويعيش الزمالك فترة مميزة في مسيرته هذا الموسم، إذ حقق 6 انتصارات متتالية، فمنذ التعادل أمام الأهلي في قمة الدور الثاني يونيو الماضي، انتصر على كل من البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب، وغزل المحلة، وسموحة، وفيوتشر على الترتيب.

في المقابل، يقدم بيراميدز نتائج إيجابية هو الآخر، حيث حقق الفوز في 6 من آخر 7 مباريات، وكان الاستثناء الوحيد تعثره أمام طلائع الجيش بالتعادل بنتيجة 2-2 في الجولة 24.

ويدخل البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، المباراة بصفوف شبه مكتملة، حيث إن معظم نجوم الفريق تحت تصرفه، بينما يستمر غياب عمر السعيد وسيف جعفر عن القائمة.

على الجانب الآخر، تلقى اليوناني تاكيس جونياس، مدرب بيراميدز، دفعة معنوية كبيرة باستعادة خدمات وليد الكرتي، وفخر الدين بن يوسف بعد انتهاء الإيقاف، وإبراهيم عادل بعد تعافيه من الإصابة.

بطاقة المباراة:

الفريقان: الزمالك وبيراميدز

المناسبة: الجولة 28 من الدوري المصري

التاريخ: 1 أغسطس 2022

التوقيت: 09:00 مساءً

الملعب: ستاد القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الحكم: اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس