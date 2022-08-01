وكيل أجايي يوضح حقيقة اهتمام الزمالك بضم اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف حازم فتوح، وكيل أعمال النيجيري جونيور أجايي، المنتقل حديثًا إلى صفوف سموحة، حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية حول اقتراب اللاعب من الانضمام إلى الزمالك في وقت سابق، وتحديدًا بعد رحيله عن الأهلي.

وفسخ أجايي تعاقده مع الأهلي بالتراضي في ديسمبر الماضي، وانتقل إلى صفوف النصر الليبي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

وعاد اللاعب النيجيري صاحب الـ26 عامًا إلى الدوري المصري، بعدما وقع اليوم الأحد عقدًا مع سموحة لمدة 3 مواسم بدءًا من الموسم الجديد.

وقال حازم فتوح، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، اليوم، "أكثر من نادٍ تواصل معي للاستفسار عن وضع جونيور أجايي، لكن سموحة كان الأكثر جدية في المفاوضات، وفي النهاية أصبح لاعبًا في الفريق السكندري".

وسئل فتوح عن حقيقة اقتراب الزمالك من ضم أجايي بعد رحيله عن الأهلي، فكان رده حاسمًا إذ قال "الزمالك لم يكن أبدًا قريبًا من ضم اللاعب".

وتابع "أجايي تعامل معي منذ ديسمبر الماضي، وكان كل تركيزه في البحث عن عرض في أحد الدوريات الخليجية، لكن الوقت لم يسعفنا وقتها".

واختتم "الزمالك لم يكن في خطط أجايي، كما أن النادي الأبيض لم يتواصل مع اللاعب بعد رحيله عن الأهلي على عكس ما تم تداوله".