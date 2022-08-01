مدرب منتخب مصر للشباب يتحدث عن تخطي المغرب والاستعداد للجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى محمود جابر، مدرب منتخب مصر للشباب، أن الحماس والرغبة في القتال داخل الملعب أهم من الفنيات عند اختياراته لتشكيل الفراعنة في مباريات بطولة كأس العرب للشباب المقامة في السعودية.

وقاد محمود جابر منتخب مصر للشباب لتحقيق الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1 بعد التأخر في النتيجة خلال مباراة الدور ربع النهائي اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر للشباب ضد نظيره الجزائري يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي.

وقال محمود جابر، في تصريحات لقناة "المحور" اليوم، "واجهنا منتخب المغرب لأول مرة، عكس منتخبات تونس والسعودية والجزائر التي واجهناها أكثر من مرة من قبل، درسنا المنافس جيدًا، ولاعبو فريقي كانوا ملتزمين".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين عقب الهدف الذي دخل مرمانا أمام المغرب، وقلت لهم كما صنعنا فرصًا في بداية المباراة نستطيع صناعة فرص أخرى وتسجيل الأهداف، وبالفعل عدنا للمباراة، رغم أن اللاعبين عانوا من الإجهاد في الشوط الثاني".

وأكمل "بدأنا الاستعداد لمباراة الجزائر، لعبنا ضده مرتين من قبل، لديهم لاعبين جيدين يمتازون بالسرعة خصوصًا في خط الهجوم، سنبدأ من الآن مشاهدة مباراتهم الأخيرة، وسنحاول تحضير الطريقة الأنسب للمباراة".

واختتم المدرب "بالنسبة لي حماس وقتال اللاعبين داخل الملعب أهم من النواحي الفنية عند اختيار التشكيل، لأن هذا الحماس يساعد أي مدرب خلال المباراة".