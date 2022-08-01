بسام: العشري يقدم موسم تاريخي.. والنادي لن يقف أمام مستقبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش على فوز فريقه على الاتحاد السكندري مؤكدا على وجود عرض له في الدوري المصري.

وقال بسام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "طارق العشري أضاف لنا الكثير ويقدم موسما مميزا، وكل ما كان ينقصنا فقط التركيز وهو ما حدث بالفعل".

وأضاف بسام: "لا أعتقد أبدا أن هناك أي نادي حصان أسود في الدوري غير طلائع الجيش، وكل ما يحدث الآن يحسب للاعبين والجهاز الفني والإدارة".

وأكمل: "نعمل على الوصول للمربع الذهبي؛ لأنه سوف يكتب في التاريخ أنه في هذا الموسم طلائع الجيش تواجد في المربع الذهبي حتى لو تم حسم الفرق التي صعدت لإفريقيا".

واختتم: "جددت بالفعل موسمين في طلائع الجيش لأن النادي مقدر لي بشكل كبير، وفي نفس الوقت لو جاءت أي فرصة جيدة النادي لن يقف أمامي، وتوجد بعض العروض من الزمالك وفيوتشر".